Порошенко відреагував на санкції проти РФ

Сьогодні Європейський союз, США і Канада ввели санкції проти РФ

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на санкции против России, введенные сегодня Европейским союзом, США и Канадой. Об этом написал президент Украины в Facebook.

По его словам, это "мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив". Порошенко напомнил, что сегодня Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении Азовского пакета санкций.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украине.

"Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова. Украинско-трансатлантический фронт как никогда единый и силен в защите фундаментальных принципов международного права и, прежде всего, суверенитета и нерушимости границ Украины", - написал Порошенко, подчеркнув, что "агрессор должен осознать, что цена за вооруженную агрессию будет только расти".

Напомним, сегодня США ужесточили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Минфин США расширил санкционный список из-за атаки на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сегодня также Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе.

Правительство Канады 15 марта расширило санкционный список в отношении России. Под ограничения попали, в частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД РФ Владимир