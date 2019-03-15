Канада ввела санкції проти Росії

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Канада ввела санкції проти Сєчіна, Костіна і Якуніна

Уряд Канади 15 березня розширило санкційний список стосовно Росії. Під обмеження потрапили, зокрема, глава "Роснефти" Ігор Сєчін, глава ВТБ Андрій Костін і колишній керівник РЖД РФ Володимир Якунін. Про це йдеться на сайті уряду країни.



Крім того, санкції запровадили проти повпреда президента РФ в Південному окрузі Володимира Устинова, сина Аркадія Ротенберга Ігоря, голови Роскомнагляду Олександра Жарова, голови Росгвардии Віктора Золотова, голови комітету ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачева.

З юридичних осіб під санкції потрапили "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж мост", Об'єднана авіабудівна корпорація.

Нагадаємо, сьогодні США посилили санкції проти Росії,введені через ситуацію в Україні. Мінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Сьогодні також Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс у список відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці.