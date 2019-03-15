ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канада ввела санкції проти Росії

Новини » Політика    15.03.2019 - 19:22
Канада ввела санкції проти Росії
Ілюстративне фото (twitter.com/RCInet)

Канада ввела санкції проти Сєчіна, Костіна і Якуніна

Уряд Канади 15 березня розширило санкційний список стосовно Росії. Під обмеження потрапили, зокрема, глава "Роснефти" Ігор Сєчін, глава ВТБ Андрій Костін і колишній керівник РЖД РФ Володимир Якунін. Про це йдеться на сайті уряду країни.

Крім того, санкції запровадили проти повпреда президента РФ в Південному окрузі Володимира Устинова, сина Аркадія Ротенберга Ігоря, голови Роскомнагляду Олександра Жарова, голови Росгвардии Віктора Золотова, голови комітету ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачева.

З юридичних осіб під санкції потрапили "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж мост", Об'єднана авіабудівна корпорація.

Нагадаємо, сьогодні США посилили санкції проти Росії,введені через ситуацію в Україні. Мінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Сьогодні також Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс у список відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

США розширили санкції проти РФ через атаку в Керченській протоці США розширили санкції антиросійські
Теми: Санкції проти РФ
Новини України Канада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся