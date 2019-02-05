Порошенко відреагував на відсторонення Супрун

Президент заявив про повну підтримку Супрун

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку Уляне Супрун, которая была отстранена от выполнения обязаностей министра здравоохранения по решению Окружного административного суда Киева. Об этом сообщало РБК-Украина по ссылке Twitter Порошенко.

Он подчеркнул, что ценит роль Супрун в проведении медицинской реформы в Украине.

"Хочу подчеркнуть, что Уляна Супрун имеет полную поддержку Президента Украины. Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный Суд установит истину в этом деле", - написал Порошенко.

Также он напомнил, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента.

"Подчеркиваю: Уляна Супрун – гражданка Украины согласно указа о предоставлении ей гражданства Украины, который я подписал", - добавил президент.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун выполнять обязательства министра здравохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоеность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Министерства здравохранения.