Порошенко відзначив збільшення обсягів вантажообігу портової галузі України

Україна має перетворити транспортну галузь на частину стратегічних транспортно-логістичних коридорів

В Украине в 2018 году по объемам грузооборота портовая отрасль заняла второе место в Черноморско-Азовском регионе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

По словам президента, дальнейшая интеграция транспортного комплекса в международную сеть Trans-European Transport Network - один из путей реализации возможностей и преимуществ Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы должны превратить украинскую транспортную отрасль на часть стратегических транспортно-логистических коридоров и использовать все возможности сотрудничества с ЕС, принять активное участие в развитии транспортного коридора сообщением Европа-Азия", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что привлечение к транспортной сети морских портов обеспечит как привлечение финансовых потоков из ЕС, так и внедрения коммуникационных систем, для восстановления и формирования новых транзитных потоков по территории Украины.

Ранее Петр Порошенко заявил, что агрессия РФ на Донбассе, аннексия Крыма, агрессия против ВМС Украины в Керченском проливе не изменят статуса морской державы.

РБК-Украина писало, что во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности будет обсуждаться свобода судоходства в Черном море.