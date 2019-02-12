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Російська агресія не змінить статусу України як морської держави, - Порошенко

Новини » Політика    12.02.2019 - 15:37
Російська агресія не змінить статусу України як морської держави, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Порошенко додав, що Україна не допустить окупації Азовського моря та Керченської протоки

Агресія РФ на Донбасі, анексія Криму, агресія проти ВМС України в Керченській протоці не змінять нашого статусу морської держави. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента України Петра Порошенка.

Порошенко заявив, що Україна збереже статус морської держави.

"Присутність на морі - важливий національний інтерес. Статус України як морської держави - збережемо. Статус Ізмаїла - морських воріт України - розвиватимемо", - написав президент

Також Порошенко додав, що Україна не допустить окупації Азовського моря та Керченської протоки.

"Ми забезпечимо виконання двосторонніх угод про свободу мореплавання, зокрема, - в Азовському та Чорному морях. Ми гарантуємо безпеку та захист національних інтересів України", - йдеться у повідомленні президента України.

Російська агресія не змінить статусу України як морської держави, - ПорошенкоНагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорять 18 лютого ситуацію в Україні. На порядку денному буде обговорюватися питання розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізація підтримки держав-членів ЄС в контексті звільнення українських моряків.

РБК-Україна писало, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки буде обговорюватися свобода судноплавства в Чорному морі.

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