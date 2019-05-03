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Порошенко визначив, хто представлятиме Україну у Трибуналі у справі моряків


Делегацію очолить замглави МЗС Олена Зеркаль

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі у слуханнях у справі проти Росії Міжнародного трибуналу по українським морякам, які були взяті в полон російськими силовиками у Керченській протоці. Про це свідчить відповідний указ глави держави від 3 травня.

У документі вказані імена делегатів, які братимуть участь у слуханнях. Делегацію очолить заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Також у склад делегації увійшли помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил з правової роботи Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова та начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

В указі прописаний дозвіл делегації залучати представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Нагадаємо, раніше Зеркаль повідомила, що РФ відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу по українським морякам, які були взяті в полон російськими силовиками в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, глава Міжнародного трибуналу з морського права Джин-Хен Пайк визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів у РФ за порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів. Публічні слухання відбудуться 10 і 11 травня 2019 року.

Підкреслимо, 17 квітня суд Російської Федерації продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадав від РФ звільнення українських моряків.

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