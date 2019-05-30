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Порошенко офіційно вступив в партію "Європейська солідарність"

Новини » Вибори 2019    30.05.2019 - 14:31
Порошенко офіційно вступив в партію "Європейська солідарність"
Фото: Петро Порошенко (solydarnist.org)

Сьогодні Порошенко отримав членський квиток партії "Європейська солідарність"

П'ятий президент України Петро Порошенко офіційного увійшов у свою партію "Європейська солідарність". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

Порошенко сьогодні отримав членський квиток партії.

"Приєднався до нашої партії "Європейська солідарність"! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток. Тільки ми забезпечимо рух нашої країни до ЄС і НАТО", - повідомив він.

Нагадаємо, 24 травня партія БПП на своєму з'їзді прийняла рішення змінити назву "Європейська солідарність".

Як раніше стало відомо, штаб партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" на виборах в Раду очолить нардеп Сергій Березенко. У той же час на питання, чи має намір він балотуватися за партійним списком в Раду наступного скликання, Березенко заявив, що не балотуватиметься за списком "Європейської солідарності", а також ще не визначився, чи взагалі балотуватися в парламент.

Додамо, раніше в оточенні Порошенка РБК-Україна пояснили, що до першої п'ятірки його партії, крім нього самого, увійдуть нові люди. У той же час очікується, що до списку увійде нинішній спікер парламенту Андрій Парубій.

Березенко очолить штаб "Європейської солідарності" Завтра пройде з'їзд партії Порошенка
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