Порошенко схвалив зміни до законів про трансплантацію

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави підписав відповідний проект закону №9461-д

Президент України Петро Порошенко 28 березня підписав законопроект №9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Даним законом, зокрема, передбачається, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, але не пізніше 1 січня 2020 року, організація трансплантації в Україні здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці лютого Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №9461-д, за нього проголосував 231 парламентар. Підкреслимо, нардепи не проводили обговорення цього документа. Спікер Ради Андрій Парубій поставив документ на голосування відразу ж після вступного слова голови комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова професія "транспланто-координатор", який буде займатися налагодженням зв'язку між усіма учасниками процесу трансплантації.

Відзначимо, в жовтні 2018-го МОЗ почав закупівлі для створення Єдиної державної інформсистеми трансплантації.

У травні 2018 року Верховна рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.