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В Україні з'явилися трансплант-координатори

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 17:37
В Україні з'явилися трансплант-координатори
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Трансплант-координатори перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство

В Україні з'явилась нова професія "трансплант-координатор", який займатиметься  налагодженням зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ України на сторінці у Facebook.

Як зазначається, трансплант-координатори, зокрема, перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній державній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовуватимуть оперативне та безпечне транспортування органів.

"Вони комунікуватимуть між донорами та їх родинами і реципієнтами, які очікують на трансплантацію", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Практичну частину (близько 70% курсу) медики проходять у Центрі трансплантації Запорізької обласної лікарні.

В Україні з'явилися трансплант-координатори

Нагадаємо, у кінці жовтня 2019 року Міністерство охорони здоров'я України розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №2386а-1, яким пропонується дозволити трансплантацію органів після смерті донора за умови, що він заздалегідь надав письмову згоду на трансплантацію.

 

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українитрансплантация органов
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