Рада внесла зміни до законів щодо трансплантації

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Підкреслимо, нардепи не проводили обговорення цього документу

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". За документ проголосував 231 парламентар, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, нардепи не проводили обговорення цього документу. Спікер Ради Андрій Парубій поставив документ на голосування одразу ж після вступного слова глави комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець.

Норми закону

Законом передбачається, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, але не пізніше 1 січня 2020 року, положення цього закону щодо використання вказаної системи для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

До початку роботи ЄДІСТ та протягом наступних 3 місяців з дня початку її роботи рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора–трупа приймається консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, в порядку черговості згідно такого листа (списку) очікування.

При цьому визначається, що до визначення кваліфікаційних характеристик трансплант- координаторів у закладах охорони здоров’я можливо призначення відповідним наказом осіб, які виконуватимуть такі функції.

Також законом передбачається:

зняти повноваження замовника медпослуг з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

доповнити перелік суб’єктів організацій та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією Національною службою здоров’я України, оскільки саме НСЗУ виконуватиме функцію замовника медичних послуг з трансплантації, як високоспеціалізованої медичної послуги, з 01.01.2020 року;

термін "діяльність, пов’язана з трансплантацією", до якої відноситься вилучення, перевезення, зберігання анатомічних матеріалів, трансплант-координація, визначити як медичну послугу, що дасть можливість оплачувати такі послуги НСЗУ в рамках гарантованого пакету медичних послуг;

розширити перелік осіб, які є близькими родичами, доповнивши такий перелік двоюрідними братами і сестрами, дядьком, тіткою, племінниками, що дозволить розширити коло осіб для родинного донорства;

передбачити, що сімейний лікар може отримувати згоди на посмертне донорство та матиме право вносити таку інформацію до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації;

визначити можливість донорства кісткового мозку від повнорідних братів або сестер віком до 18 років;

конкретизувати, що дозволяється лише міжнародний обмін анатомічними матеріалами, а щодо гемопоетичних стовбурових клітин - дозволяється їх купівля - продаж;

передбачити внесення змін до статті 290 Цивільного кодексу України, надавши право на донорство гемопоетичних стовбурових клітини у випадках, передбачених законом, особам віком до 18 років.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова професія "транспланто-координатор", який буде займатися налагодженням зв'язку між усіма учасниками процесу трансплантації.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018-го МОЗ почало закупівлі для створення Єдиної державної інформсистеми трансплантації.

Додамо, в травні 2018 року Рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.