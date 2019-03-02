Порошенко оголосив підвищення виплат військовим на передовій

Фото: Петро Порошенко на Донбасі (president.gov.ua)

Доплати піднімуть з 1 квітня

З 1 квітня українським військовим у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі підвищать доплати. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Повідомляється, що напередодні в ході візиту на Донбас він повідомив про рішення підвищити грошове забезпечення військовослужбовців на передовій. За словами Порошенка, доплата на першій лінії підвищиться на 2 тис. гривень, таким чином, мінімальна доплата становитиме 12 тис. гривень.

При цьому Порошенко підкреслив, що на 1 тис. гривень має бути підвищена доплата на другій лінії, а її рівень повинен бути доведений до 5500 гривень. Крім того, він відзначив важливість забезпечення військових моряків на Азові.

"Під час виходу в море на бойові операції. Їм потрібно забезпечити таку ж доплату, як бійцям на першій лінії", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, в ході візиту на Донбас Порошенко доручив опрацювати питання запуску аеропорту Маріуполя.

Крім того, напередодні він заявив, що в Донецькій області пенсію у підвищеному розмірі отримають 690 тисяч пенсіонерів.