Порошенко доручив опрацювати питання запуску аеропорту Маріуполя

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також в Маріуполь можуть запустити поїзд "Інтерсіті"

Президент України Петро Порошенко доручив опрацювати питання запуску аеропорту "Маріуполь". Про це він заявив під час Ради регіонального розвитку в Маріуполі.

Порошенко доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Генштабу Віктору Муженку, міністру оборони Степану Полтораку і голові ОДА Олександру Куцю опрацювати питання запуску аеропорту.

"Сьогодні я доручаю начальнику генерального штабу, міністру оборони, міністру інфраструктури і голові ОДА опрацювати питання запуску аеропорту міста Маріуполь" - заявив президент.

Порошенко додав, що в разі вдалих переговори з Європейським союзом в Маріуполі може з'явитися поїзд "Інтерсіті".

"Якщо нам вдасться ефективно провести переговори з Європейським союзом, зробити оновлення і електризацію залізничної смуги, ми наблизимо до Маріуполя і "Інтерсіті". Ми повинні скоротити відстань", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що аеропорт Ужгорода має відновити роботу в 2018 році. Порошенко заявив, що з 15 березня 2019 року в Україні запустять авіарейси сполученням Київ-Львів-Ужгород.

У 2017 році Європейський союз заборонив польоти в аеропорт "Ужгород", який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Як зазначалося, через близьке розташування до кордону зі Словаччиною, літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року.