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Порошенко розповів, скільки пенсіонерів у Донецькій обл. отримають підвищену пенсію

Новини » Політика    01.03.2019 - 16:43
Порошенко розповів, скільки пенсіонерів у Донецькій обл. отримають підвищену пенсію
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, субсидію готівкою отримають понад 185 тисяч мешканців Донецької області

Президент України Петро Порошенко заявив, що у Донецькій області пенсію у підвищеному розмірі отримають 690 тисяч пенсіонерів. Про це він заявив у ході Ради регіонального розвитку в Маріуполі, повідомляє РБК-Україна.

Президент нагадав, що з понеділка стартують виплати проіндексованих пенсій.

Порошенко розповів, скільки пенсіонерів у Донецькій обл. отримають підвищену пенсію

"Починаємо монетизацію субсидій. В області понад 185 тис. осіб отримають субсидію у готівковій формі. З понеділка стартують виплати проіндексованих пенсій. У Донецькій області пенсію у підвищеному розмірі отримають 690 тисяч пенсіонерів. Віднині така процедура здійснюватиметься щороку", - розповів глава держави.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що пенсії перерахують більше 8 мільйонам громадян.

Він поінформував, що в цілому пенсії будуть підвищені на 17%. Рева відзначив, що перерахунок дасть приблизно 255 гривень надбавки до кожної пенсії.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні в Україні починається системний перерахунок пенсій. За словами Реви, всього перерахунку підлягає 10,2 млн пенсійних рахунків.

Додамо, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію і мають достатній страховий стаж, не спровокують інфляцію.

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