Порошенко оголосив про початок передвиборчої кампанії

Сьогодні у Києві проходить форум "Відкритий діалог" за участі президента

Президент Украины Петр Порошенко объявил об официальном начале своей предвыборной кампании. Такое заявление Порошенко сделал во время форума "Открытый диалог", передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня, сейчас, официально начинается моя предвыборная кампания и я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Мои стратегические цели на вторую каденцию можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью, подготовка страны к вступлению в ЕС и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановление территориальной целостности страны", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что для вмешательства в выборы президента Украины Россия использует все технологии, которые ранее задействовала во время вмешательства в выборы в других странах.

Ранее, во время форума "Открытый диалог" Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО может быть гарантией ее независимости и безопасности.

Добавим, в четверг, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом на выборах президента весной 2019 года.

Как писало РБК-Украина, 29 января Порошенко сделал заявление, что будет участвовать в выборах президента Украины.