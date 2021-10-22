Порошенко візьме участь у Конгресі та Саміті ЄНП

17-18 листопада на запрошення президента Європейської народної партії (ЄНП) Дональда Туска лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко візьме участь у Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Європейської солідарності".

У колі політичної родини ЄНП Петро Порошенко представить лідерам європейських партій актуальний стан ситуації в Україні та навколо України, зокрема щодо питань протидії російській агресії, регіональної та енергетичної безпеки, політичних процесів в Україні та прогресу на шляху інтеграції до Європейського Союзу.

Згідно з попередніми домовленостями, Петро Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з європейськими лідерами та керівництвом ЄНП.

Як відомо, на початку жовтня Петро Порошенко взяв участь у міжнародній безпековій конференції у Вісбю (Готланд, Швеція), де представив бачення щодо ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу та змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства".

На думку Петра Порошенка, Європейський Союз та Захід загалом мають перестати намагатись "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Він також закликав до продовження і посилення політики санкцій супроти Росії як країни-агресора.

"Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, напівкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, в тому числі в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії", - зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Одночасно Захід має оновити підходи до відносин з країнами "Східного партнерства", особливо з країнами, які чітко проголосили курс на інтеграцію з Євросоюзом та уклали Угоди про асоціацію - Україною, Грузією та Молдовою.

"Сьогодні ми маємо можливість творити наше спільне майбутнє шляхом формування "Східного партнерства 2.0" на основі Стратегії східного розширення", - наголосив Петро Порошенко.

За словами п’ятого президента, така Стратегія вимагає політичного лідерства з боку Євросоюзу та розумного поєднання існуючих реалій з оновленими механізмами та інструментами, випробуваними в рамках попередніх хвиль розширення Союзу, зокрема поглибленою секторальною інтеграцією, "скринінгом" законодавства, посиленою фінансовою підтримкою.