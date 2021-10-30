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Порошенко візьме участь у щорічній безпековій конференції у Галіфаксі

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Київ , Субота 30 жовтня 2021 14:37
Порошенко візьме участь у щорічній безпековій конференції у Галіфаксі Фото: Петро Порошенко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

19-21 листопада п‘ятий президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

Зазначається, що Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії.

У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.

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