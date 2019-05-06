Порошенко обговорив із Трюдо ситуацію із російськими паспортами на Донбасі

Діючий президент України Петро Порошенко із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у телефонному режимі обговорив у понеділок, 6 травня, питання видачі російських паспортів на Донбасі. Як інформує РБК-Україна, про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сподіваюся, що Канада займе принципову позицію в питанні посилення санкційного тиску на Москву у відповідь на так звані паспортні укази Кремля", - зазначив він.

За його словами, співрозмовники також детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та наголосили на важливості звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в російських тюрмах.

"Також обговорили підготовку до проведення Третьої конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться з 2 по 4 липня у Торонто", - зазначив Порошенко.

Глава держави крім того подякував Трюдо за незмінну підтримку України на міжнародній арені.



Нагадаємо, ще 22 квітня до офіційного оголошення результатів виборів президента України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на президенствьких виборах.