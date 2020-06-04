Порошенко обговорив з послами Балтійських та Скандинавських країн посилення санкцій проти Росії

Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні. Політик висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба політсили, передає РБК-Україна.

Як зазначає прес-служба, сторони обмінялися думками щодо ситуації у протидії триваючій агресії Росії проти України.

Порошенко закликав партнерів до збереження та посилення санкційного тиску проти Росії, подальшого зміцнення єдності та солідарності з Україною для відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Зазначається також, що співрозмовники привітали наближення третьої річниці запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та наголосили на важливості подальшого поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Порошенко також привернув до небезпечної тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та гальмування процесу реформ.

Нагадаємо, раніше в The New York Times назвали кримінальні провадження проти п’ятого президента України політично мотивованими.