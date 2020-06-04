Порошенко обсудил с послами Балтийских и Скандинавских стран усиление санкций против России

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине. Политик выразил признательность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает РБК-Украина.

Как отмечает пресс-служба, стороны обменялись мнениями относительно ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.

Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшего укрепления единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.

Отмечается также, что собеседники приветствовали приближение третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Порошенко также привлек к опасной тенденции возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и торможение процесса реформ.

Напомним, ранее в The New York Times назвали криминальные производства против пятого президента Украины политически мотивированными.