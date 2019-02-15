Порошенко обговорив з головою Комітету Сенату США нові санкції проти Росії

Фото: Петро Порошенко та Джеймс Ріш (president.gov.ua)

Сторони обговорили важливість двопартійної законодавчої ініціативи сенаторів щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля

У рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко обговорив з головою Комітету Сенату США із закордонних відносин Джеймсом Рішем "азовський пакет санкцій" проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

Сторони обговорили російську агресію в Азовському морі та російську атаку на українські військові кораблі.

"Петро Порошенко наголосив, що настав час для запровадження "азовського пакету санкцій" проти Росії як сигналу про те, що відсутність змін у поведінці Москви буде і надалі збільшувати ціну за агресію", - повідомили у прес-службі адмінстрації президента.

Також сторони обговорили важливість двопартійної законодавчої ініціативи сенаторів щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля з метою посилення санкційного тиску на Росію.

"Було відзначено відчутний прогрес України на шляху реформ за останні роки, що стало можливим завдяки спільним зусиллям української влади і міжнародних партнерів", - написали у прес-службі.

Нагадаємо, дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці. Також у Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.