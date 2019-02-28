Порошенко обговорив з Домбровскісом необхідність посилення тиску на РФ

Президент України зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом необходимость усиления давления на Кремль, в частности для полного выполнения российской стороной Минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Стороны также обсудили остановку ползучей аннексии Азовского моря, освобождение всех украинских военнопленных, возвращение оккупированных территорий.

Кроме того, были обсуждены вопросы состояния реализации меморандума о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Валдис Домбровскис назвал выборы президента Украины "настоящим соревнованием" кандидатов.

По его словам, украинские выборы существенно отличаются от выборов президента в России.

Домбровскис также заявлял, что Европейская комиссия подробнее ознакомится с решением Конституционного суда Украины относительно статьи о незаконном обогащении.