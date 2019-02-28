В Єврокомісії назвали президентські вибори в Україні "справжнім змаганням"

Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com european_parliament)

Домбровскіс наголосив на важливості відкритих та чесних виборів

Вибори президента України - це "справжнє змагання" кандидатів. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і інтерв’ю на UA: Перший, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що "відносно передвиборчого періоду, з боку Євросоюзу зрозумілі ті сигнали, які ми посилаємо".

"По-перше, важливо, щоб це були відкриті та чесні вибори. Те, що ми бачимо - це справді реальні вибори. Це справжнє змагання кандидатів", - заявив Домбровскіс.

За його словами, українські вибори суттєво відрізняються від виборів президента в Росії.

"Результат поки що невідомий. Це, скажімо, дуже відрізняється від РФ, де результат президентських виборів відомий задовго", - додав він.

Нагадаємо, Домбровскіс заявляв, що Європейська комісія детальніше ознайомитись з рішенням Конституційного суду України щодо статті про незаконне збагачення.

Також він зазначив, що санкції з боку Європейського союзу економічно впливають на Російську Федерацію та мають ефект політичного стримування.