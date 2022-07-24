Порошенко про обстріл Одеського порту: Путіну не можна вірити
Сучасна Росія - загроза для усього світу. Володимиру Путіну не можна довіряти, але й боятися його не треба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Бісмарк перевертається в гробу, бо казав же, що угоди з Росією не варті паперу, на якому написані. Не довіряти Путіну, не боятися Путіна, боротися з Путіним. От стисло і все, що можна сказати про обстріл рашистами порту в Одесі наступного дня після того, як кремль гарантував усьому світові безперешкодне вивезення українського зерна", - заявив Порошенко.
Також політик переконаний, що деяким країнам третього світу, яким дії РФ загрожують штучним голодом, час замислитися і вийти із спіралі ганебного мовчання щодо агресії РФ проти України.
"Росія - це загроза для усього світу", - констатує Порошенко.
Нагадаємо, 23 липня росіяни атакували Одеський морський порт ракетами. Є постраждалі.
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