Переговоры с Россией - последний шаг к миру, а не первый, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с РФ - последний шаг к миру, а не первый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в колонке для The Economist .

По его словам, перед переговорами с Украиной Россия должна выполнить еще многие другие условия, в частности, те, которые президент Зеленский предложил на саммите G19 в ноябре.

"Переговоры - последний шаг к миру, а не первый. Мир - это не просто отсутствие борьбы. Поэтому мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это первое, что должно состояться, прежде чем в Украине воцарится мир, есть фундаментальной ошибкой", - написал Ермак.

По его словам, абсурдно призывать обе стороны к разговору, когда Россия никак не может признать право Украины на существование суверенного государства. Так РФ продолжает пользоваться дипломатией как оружием.

"Пока западные страны не создадут эффективных механизмов для сдерживания российских агрессоров, наказания их и не заставят их выполнять свои обязательства согласно международному праву, любые переговоры позволят России использовать дипломатию как оружие, давая себе перерыв для подготовки к следующему акту агрессии", – убежден Ермак.

Он также напомнил 10 шагов по миру, которые на саммите G19 предложил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сесть напротив, чтобы подтвердить конец боя, должно быть последним в списке. Есть еще девять вещей, которые предстоят сначала, и все они базируются на принципах Устава ООН и нормах международного права", - подчеркнул Ермак.

По его словам, одной из целей является выведение российских войск из всех международно признанных украинских территорий и полное прекращение боевых действий. Чтобы достичь этого, Украине необходима постоянная военная и техническая помощь для обеспечения преимущества на поле боя и безопасности гражданских инфраструктур.