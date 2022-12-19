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Есть ли перспектива мирных переговоров между Украиной и РФ: ответ генсека ООН

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 17:48
Есть ли перспектива мирных переговоров между Украиной и РФ: ответ генсека ООН Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговоры о мире в Украине в ближайшее время вряд ли возможны, военное противостояние вероятно продолжится.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации - повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными", - отметил Гутерриш.

Он также подчеркнул, что в 2023 году можно добиться завершения конфликта.

"Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине", - добавил генсек ООН.

Ранее мы писали, что согласование Евросоюзом введения новых санкций в отношении РФ из-за войны против Украины было принято на фоне интенсивного лоббирования со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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