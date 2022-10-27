Порошенко назвал речь Путина манифестом ненависти к свободе и демократии

"Путин не сказал ничего нового. Он продемонстрировал, что он воюет не только с Украиной - Путин воюет со свободой, с демократией и со всем демократическим Западным миром. Он это так и называет - "коллективный Запад". Это значит, что он воюет, в том числе, и против Франции", - заявил Порошенко.

По его мнению, это манифест ненависти к Западу, к свободе и демократии. Путин, декларируя право России на свою культуру, на свою историю, лицемерно отказывает Украине в праве на свою историю, культуру и, наконец, в праве на наше существование.

"Очень трудно найти компромисс, потому что Путин хочет нас убить, а мы хотим жить. Путин хочет стереть Украину с карты мира, а мы хотим жить в своей стране с тысячелетней историей и вернуть ее в семью европейских народов. С европейскими ценностями, с европейской свободой, с европейской демократией", - добавил политик.

Он также убежден, что сегодня заметны первые признаки того, что Путин теряет веру в свои сценарии.

"И выход из этого только один - Путина неотвратимо ждет катастрофа, если он сейчас срочно не будет принимать меры по остановке войны... Я думаю, что в этом соревновании пути уже проиграли. Я очень благодарен за это Западному миру - за единство и за солидарность с Украиной", - констатировал он.