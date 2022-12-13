Порошенко назвал профанацией законопроект об отборе судей Конституционного суда

Пятый президент Петр Порошенко призвал народных депутатов не поддерживать законопроект об отборе судей Конституционного суда. По его мнению, проект превращает независимую процедуру в профанацию.

"Сегодня мы решаем вопрос нашего членства в Евросоюзе. И поэтому качество законопроектов должно быть абсолютно безупречным. Мы должны говорить не только о суверенитете, а о нашем будущем членстве в ЕС, куда стремятся двигаться 90% украинцев", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, сейчас мы рискуем получить профанацию конкурсов, экспертов и совещательный голос, не приближающий Украину к Европейскому Союзу.

"Жаль. Я подчеркиваю, что мы должны вернуться к нашему законопроекту. Хотя бы рассматривать его как альтернативный. Дать возможность народным депутатам самим выбирать лучшую форму, а не ориентироваться только на безымянный офис. Я уверен в том, что это бы гарантированно привело к принятию законопроекта, который обеспечил бы движение в Европу. За этот законопроект фракция "Европейская солидарность" как за профанацию голосовать не будет", - подчеркнул Порошенко.