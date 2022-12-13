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Порошенко назвал профанацией законопроект об отборе судей Конституционного суда

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 22:11
Порошенко назвал профанацией законопроект об отборе судей Конституционного суда Фото: пятый президент Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал народных депутатов не поддерживать законопроект об отборе судей Конституционного суда. По его мнению, проект превращает независимую процедуру в профанацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко с трибуны Верховной рады.

"Сегодня мы решаем вопрос нашего членства в Евросоюзе. И поэтому качество законопроектов должно быть абсолютно безупречным. Мы должны говорить не только о суверенитете, а о нашем будущем членстве в ЕС, куда стремятся двигаться 90% украинцев", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, сейчас мы рискуем получить профанацию конкурсов, экспертов и совещательный голос, не приближающий Украину к Европейскому Союзу.

"Жаль. Я подчеркиваю, что мы должны вернуться к нашему законопроекту. Хотя бы рассматривать его как альтернативный. Дать возможность народным депутатам самим выбирать лучшую форму, а не ориентироваться только на безымянный офис. Я уверен в том, что это бы гарантированно привело к принятию законопроекта, который обеспечил бы движение в Европу. За этот законопроект фракция "Европейская солидарность" как за профанацию голосовать не будет", - подчеркнул Порошенко.

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