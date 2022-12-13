Порошенко назвав профанацією законопроект щодо відбору суддів Конституційного суду
Пʼятий президент Петро Порошенко закликав народних депутатів не підтримувати законопроект про відбір суддів Конституційного суду. На його думку, проект перетворює незалежну процедуру на профанацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка з трибуни Верховної ради.
"Сьогодні ми вирішуємо питання нашого членства в Євросоюзі. І тому якість законопроектів має бути абсолютно бездоганною. Ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство в ЄС, куди прагнуть рухатися 90% українців", - наголосив Порошенко.
На його думку, зараз ми ризикуємо отримати профанацію конкурсів, експертів й дорадчий голос, який не наближає Україну до Європейського Союзу.
"Шкода. Я наголошую на тому, що ми мали б повернутися до нашого законопроєкту. Хоча б розглядати його як альтернативний. Дати можливість народним депутатам самим вибирати найкращу форму, а не орієнтуватися лише на безіменний офіс. Я впевнений в тому, що це б гарантовано призвело до прийняття законопроєкту, який би забезпечив рух в Європу. За цей законопроект фракція "Європейська солідарність" як за профанацію голосувати не буде",- наголосив Порошенко.
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