Порошенко назвав профанацією законопроект щодо відбору суддів Конституційного суду

"Сьогодні ми вирішуємо питання нашого членства в Євросоюзі. І тому якість законопроектів має бути абсолютно бездоганною. Ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство в ЄС, куди прагнуть рухатися 90% українців", - наголосив Порошенко.

На його думку, зараз ми ризикуємо отримати профанацію конкурсів, експертів й дорадчий голос, який не наближає Україну до Європейського Союзу.

"Шкода. Я наголошую на тому, що ми мали б повернутися до нашого законопроєкту. Хоча б розглядати його як альтернативний. Дати можливість народним депутатам самим вибирати найкращу форму, а не орієнтуватися лише на безіменний офіс. Я впевнений в тому, що це б гарантовано призвело до прийняття законопроєкту, який би забезпечив рух в Європу. За цей законопроект фракція "Європейська солідарність" як за профанацію голосувати не буде",- наголосив Порошенко.