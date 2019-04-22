У Порошенка назвали причини поразки на виборах

Поразка президента Петра Порошенка на виборах 2019 в його команді пояснюють негативним для нього ефектом дебатів і збільшенням явки виборців Володимира Зеленського. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дали зелене світло: як країна обирала президента".

Зазначимо, після першого туру виборів, незважаючи на істотний розрив між Порошенком і Зеленським, джерела РБК-Україна в штабі президента запевняли, що його не варто списувати з рахунків. У той же час на питання про причини великого розриву за підсумком другого туру в команді Порошенка толком не змогли відповісти, зазначивши лише, що ставка на мобілізацію виборців в Західній Україні і дебати не виправдали їх очікувань.

"Тільки посилилася явка на сході і на півдні, особливо на півдні. А на заході явка не покращилася, на що ми розраховували. Ми розраховували, що ближче до Великодня люди приїдуть назад до України. Не знаємо, чи приїхали вони. Але більше, ніж у першому турі, не проголосувало", - визнав заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

Крім того, дебати кандидатів на НСК "Олімпійський", на які так розраховував Петро Порошенко, особливо не вплинули на думку виборців. Але в його команді оцінюють по-різному ефект від подій на стадіоні минулої п'ятниці.

"Дебати зіграли не на нашу користь", - вважає співрозмовник в близькому оточенні Порошенка. Між тим, за словами ще одного члена президентської команди, дебати з Зеленським на НСК все ж забезпечили Порошенку плюс 3% рейтингу.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Порошенко, який за результатами виборів 2019 покине цей пост, очолить партійний список на виборах у Верховну раду. При цьому поки невідомо, чи буде це "БПП-Солідарність" або якась інша політична сила.

Напередодні Порошенко заявив, що не йде з української політики, і пообіцяв захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО, безвіз, українськк мову, ПЦУ і стабільність фінансово-банківської системи. Він також пообіцяв Зеленському сформувати потужну опозицію.