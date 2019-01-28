У Порошенка назвали ключовий меседж його кампанії

Ключовим меседжем Порошенка стане вступ України в Євросоюз та НАТО

Ключевым месседжем избирательной кампании действующего президента Петра Порошенко будет вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок".

Отметим, стратегия кампании Порошенко "Армія. Мова. Віра" сводится к тому, чтобы максимально ассоциировать его со всеми успехами страны, а также дистанцироваться его от неудач и негатива. Кроме того, как поясняют источники в штабе Порошенко, в предвыборной риторике прочно закрепилась "прозападная и антироссийская повестка", что вполне сочетается с центральным мотивом кампании - вступление в Евросоюз и НАТО.

"Как кандидат он будет говорить о необходимости вступления в ЕС и НАТО. Это будет ключевой месседж его кампании. Логика такова: никто не верил, что мы получим безвизовый режим с ЕС, но мы это сделали; никто не верил, что мы получим объединенную автокефальную православную церковь, но мы это сделали; не было армии - мы ее построили. Теперь позиция - Порошенко поведет Украину в ЕС и НАТО", - отметил источник.

В его команде рассчитывают, что на теме НАТО и ЕС удастся завоевать голоса сторонников евроинтеграции. По разным оценкам, за это выступает около 50-60% граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что у Порошенко не намерены использовать церковную тему в избирательной кампании.

Отметим, на прошлой неделе Порошенко заявил, что Россия уже вмешивается в выборы в Украине.