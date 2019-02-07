Порошенко назвав завдання щодо вступу в НАТО і ЄС реальним

Сьогодні Рада внесла зміни до Конституції за курсом в ЄС і НАТО

Задача по вступлению Украины в НАТО и Европейский союз для Украины является реальной. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Именно единство сегодня нужно Украине во время нашего исторического голосования... Уверен, что мы продолжим совместные усилия по реформированию. Уверен, что задача по членству в Европейском союзе и НАТО абсолютно реальна. Нашими совместными усилиями страна обеспечит членство в НАТО и членство в ЕС", - сообщил Порошенко.

Он подчеркнул, что сейчас Украина должна "двигаться вперед по пути к членству в ЕС и НАТО".

"Конечно, 10 лет назад в этом зале раздавались призывы к многовекторности. Звучали безответственные призывы к внеблоковости. Хочу всем напомнить, что в 2013 году в феврале агрессия России началась тогда, когда Россия напала на Украину, которая имела внеблоковый статус. Ни от чего это не спасло. Сейчас мы должны решительно двигаться вперед по пути к членству в ЕС и НАТО", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, конституционное большинство парламентариев проголосовало за принятие документа.

20 сентября ВР поддержала направление в КСУ законопроекта об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО. За это решение проголосовал 321 парламентарий. Конституционный суд Украины 22 ноября 2018 года опубликовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Такие изменения в суде признали соответствующими статьям 157 и 158 Конституции Украины.