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Порошенко назвав будівництво гуртожитків для військових наймасштабнішим за всю історію ЗСУ

НовиниПолітика    06.07.2018 - 14:58
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Наразі триває будівництво 155 гуртожитків для військових у 21 області

Президент України Петро Порошенко назвав будівництво гуртожитків для військовослужбовців наймасштабнішим за всю історію Збройних сил України (ЗСУ). Про це Порошенко написав у Тwitter.

Так, Порошенко повідомив, що наразі триває будівництво 155 гуртожитків для військових у 21 області по всій Україні. 

"Будівництво 184 гуртожитків нового зразка для 23 тис. військових - найбільш масштабне будівництво за всю історію ЗСУ", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд пропонує врегулювати питання забезпечення житлом військових, які раніше проживали на окупованих територіях. 

Зокрема, пропонується надати військовим право на забезпечення житлом без урахування відповідної норми. Як альтернатива, військові можуть отримати одноразову грошову компенсацію. Крім того, пропонується, виділяти військовим житло за новим місцем служби і при цьому не враховувати право на користування приміщеннями, які були надані раніше.
 

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Теги публікації: Порошенко Петро, Збройні сили України, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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