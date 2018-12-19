У МВФ назвали пріоритети нової програми кредитування України

Фото: в. о. голови МВФ Девід Ліптон (flickr.com/imfphoto)

В. о. голови фонду відзначив успіхи української влади у відновленні макроекономічної стабільності

Нова програма фінансування stand-by для України на 3,9 млрд доларів, затверджена Радою директорів Міжнародного валютного фонду у вівторок, 18 грудня, базуватиметься на чотирьох пріоритетних напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті МВФ.

Згідно з повідомленням, програма буде зосереджена на таких пріоритетах:

продовження поточної консолідації бюджету для подальшого зменшення державного боргу;

подальше зниження інфляції зі збереженням гнучкого режиму валютного курсу;

посилення фінансового сектора, сприяння відновленню активів та відродженню банківського кредитування;

просування сукупності структурних реформ, зокрема для вдосконалення адміністрування податків, приватизації та управління.

У заяві також наводяться слова першого заступника директора та в. о. голови МВФ Девіда Ліптона про успіхи української влади у відновленні макроекономічної стабільності.

"Українська влада успішно відновила макроекономічну стабільність та зростання за підтримки міжнародного співтовариства. Розсудлива фіскальна та монетарна політика, а також гнучкий режим обмінного курсу допомогли зменшити дефіцит фіскального й поточного рахунків. Резерви були частково відновлені, а довіра зросла", - заявив він.

Ліптон також зазначає, що є значні ризики з реалізації нової програми, однак Україна вже зробила важливі кроки для їх зниження, зокрема затвердження бюджету на 2019 рік, підвищення тарифів на газ і опалення, ухвалення законодавства для поліпшення управління в державних банках.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду у вівторок, 18 грудня, затвердила нову програму фінансування stand-by для України на 3,9 млрд доларів. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25 грудня.