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Порошенко назвав об'єм золотовалютних резервів України

Новини » Політика    09.02.2019 - 14:25
Порошенко назвав об'єм золотовалютних резервів України
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Рівень золотовалютного резерву України складає понад 21 млрд долларів

Рівень золотовалютного резерву України складає понад 21 млрд долларів. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час форуму "Відкритий діалог", передає кореспондент РБК-Україна.

"В 2014-2015 роках рівень золотовалютного резерву складав 5 млрд долларів, а виплати в той рік складали - 7 млрд долларів. Загроза банкрутства України здавалася невідворотною. Сьогодні рівень золотовалютних резервів складає майже 21 млрд долларів", - заявив Порошенко

Нагадаємо, постійний представник МВФ Україні Йоста Люнгман на щорічній конференції Fitch Ratings у Києві назвав недостатнім рівень міжнародних резервів України. За оцінкою МВФ резерви мають становити 30 млрд доларів. Тому політика Національного банку України з купівлі валюти у резерви є правильною, додав він.

РБК-Україна писало, що Національний банк прогнозував збільшення обсягу міжнародних резервів України на кінець 2019 року до 19,2 млрд доларів. Згідно з прогнозом НБУ, протягом 2019-2020 років міжнародні резерви залишаться приблизно на тому ж рівні.

Золотовалютні резерви НБУ перевищують 18 млрд доларів, - Порошенко У Нацбанку розповіли про рівень міжнародних резервів
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