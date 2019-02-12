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Порошенко назвав пріоритетні сектори економіки України

Новини » Політика    12.02.2019 - 09:51
Порошенко назвав пріоритетні сектори економіки України
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко впевнений, що слід зробити ставку на розвиток АПК та IT-сектору

На сьогодні пріоритетними секторами економіки України є агропромисловий комплекс, IT-сектор, туризм і логістика. Про це на бізнес-конференції Dragon Capital заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що владі необхідно чітко визначити пріоритети і зробити акцент на тих секторах економіки, де можна вийти на лідерські позиції.

"До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, ІТ-сектор, індустрію нового покоління, туризм, логістику", - підкреслив він.

Порошенко назвав пріоритетні сектори економіки України

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що за три роки обсяг української торгівлі з ЄС зріс на 55%. Він також зазначив, що на сьогодні частка Євросоюзу в структурі українського експорту становить 42,6%, частка РФ - всього 7,7%.

Відзначимо, в ході виступу перед представниками бізнесу Порошенко пообіцяв після можливої перемоги на виборах 2019 зняти мораторій на продаж землі і повернутися до введення податку на виведений капітал. Крім того, він заявив, що буде лобіювати створення Національного бюро фінансових розслідувань.

 

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