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Порошенко обіцяє зняти мораторій на продаж землі після переобрання

Новини » Вибори 2019    12.02.2019 - 09:39
Порошенко обіцяє зняти мораторій на продаж землі після переобрання
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Також Порошенко обіцяє повернутися до введення податку на виведений капітал

Чинний президент України Петро Порошенко після можливої перемоги на виборах 2019 обіцяє зняти мораторій на продаж землі і повернутися до введення податку на виведений капітал. Про це він заявив на бізнес-конференції Dragon Capital, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко пообіцяв, що після виборів президента і Верховної ради повернеться до законопроекту про податок на виведення капіталу як ключового джерела для внутрішніх інвестицій. Крім того, він пообіцяв "дати чесну відповідь" на питання ринку землі. Він також назвав відсутність ринку землі ще більшим гальмом для зростання економіки, ніж корупція.

За словами Порошенка, силовики повинні бути відсторонені від впливу на бізнес. Також він наполягатиме на створенні Національного бюро фінансових розслідувань.

 

Нагадаємо, раніше Порошенко назвав терміни підписання закону про курс на ЄС і НАТО. За його словами, цей закон він підпише наступного тижня.

На початку лютого Порошенко схвалив продовження мораторію на продаж землі. Згідно з документом, мораторій продовжено до 2020 року.

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