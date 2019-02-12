Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Частка Євросоюзу в структурі українського експорту складає 42,6%

За три роки обсяг української торгівлі з ЄС зріс на 55%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента України Петра Порошенка.

Президент відзначив, що сьогодні частка Євросоюзу в структурі українського експорту складає 42,6%, частка РФ - лише 7,7%.

"У 2018 році ми продали товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії наших двосторонніх стосунків. За три роки обсяг нашої торгівлі зріс на 55%", - повідомив Порошенко.

Відзначимо, за данними митної статистики Державної фіскальної служби, станом на 8 лютого 2019 року, частка країн ЄС в експорті з України зросла до 45%. В часності, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні 2019 року становив 3506 млн доларів, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також РБК-Україна писало, що Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.