Порошенко назвав відставку Волкера тривожною новиною

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною з Вашингтона. Про це він написав у своєму Facebook.

"Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства зі США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. З Куртом нам всім в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США", - написав Порошенко.

Він зазначив, що Волкер встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику.

"Щиро тобі вдячний, Курте, за роки плідної взаємодії та віру в Україну!", - додав Порошенко.