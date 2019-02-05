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Порошенко назвав головне завдання уряду

За його словами, головним завданням є подолання бідності

Президент Украины Петр Порошенко назвал преодоление бедности главной задачей правительства. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Нам пришлось проводить децентрализацию, нам пришлось сделать совместными усилиями президента, премьера, общину настоящими хозяевами своей территории. И никто даже не думает сейчас вмешиваться в полномочия территориальной общины. Хочу напомнить, что это делалось в момент российской агрессии, когда становилось под вопрос само существование Украины как суверенного, независимого государства. И наша задача была в 2014-2015 годах - сохранить государство. И хочу подчеркнуть, что мы все единственной командой выполнили эту задачу", - заявил Порошенко во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

Теперь, по словам президента, не снимая с повестки дня вопрос безопасности и обороны государства, другой задачей является преодоление бедности, создание мощного спроса внутри Украины.

Президент отметил, что успех преодоления бедности определит дальнейшую социальную, экономическую и политическую перспективу, в том числе и временные рамки для реализации европейского выбора украинцев.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что бедность большинства украинцев является прямой угрозой национальной безопасности страны.

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