Порошенко назвав дату запуску авіарейсів до Ужгорода

З 15 березня запускають рейс сполученням Київ-Львів-Ужгород

С 15 марта 2019 года в Украине запустят авиарейсы сообщением Киев-Львов-Ужгород. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Петра Порошенко.

Порошенко отметил, что в Украине восстанавливают регулярное авиационное сообщение с Ужгородом после договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской.

"Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич". Но я уверен в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что аэропорт Ужгорода должен возобновить работу в 2018 году.

В 2017 году Европейский союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который на тот момент уже больше года не принимал регулярные рейсы. Как отмечалось, из-за близкого расположения к границе со Словакией, самолеты, выполняя взлет и посадку, нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.