Порошенко назвав число загиблих військових на Донбасі за час агресії РФ

Глава держави підкреслив, що кожного дня на лінії фронту відбуваються провокації

За час агресії Російської Федерації на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Рівненської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Він підкреслив, що кожного дня на лінії фронту відбуваються обстріли та провокації.

"Щодня відбуваються обстріли та провокації на лінії фронту, і 2955 українських воїнів, у тому числі і один сьогодні вночі, віддали своє життя для того, щоб ми з вами могли будувати вільну та незалежну державу", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що за п'ять років війна на Донбасі забрала життя 13 тисяч українців.

Як писало РБК-Україна, офіційні дані ООН свідчать, що з квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12,8 тис. до 13 тис. людей. З них 4 тис. - українські військові, 5,5 тис. - представники збройних формувань, а також 298 пасажирів збитого рейсу MH17 (більшість із загиблих - громадяни Нідерландів).

Додамо, Порошенко також підкреслював, що зараз цілком реальна загроза повномасштабної війни з Росією. Він зазначив, що проводяться військові підготовки противника поблизу державного кордону України в Смоленській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях та в анексованому Криму.