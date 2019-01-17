Порошенко затвердив емблему і прапор Сил спецоперацій

Ілюстративне фото (twitter.com/poroshenko)

ВІдповідно до указу, емблема ССО має використовуватися на прапорі Сил спецоперацій

Президент України Петро Порошенко підписав указ про заснування емблеми і прапору Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенка у Twitter.

"Днями підписав указ щодо заснування емблеми і прапору Сил спеціальних операцій Збройних сил України та штандарта командувача. Відтепер вашим девізом стануть слова київського князя Святослава Хороброго: "Іду на ви!", які ще більше тисячі років тому наводили жах на ворогів", - написав Порошенко.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідно до указу президента, емблема Сил спецоперацій встановлюється у службовому кабінеті командувача, а також використовується на прапорі Сил спецоперацій та на штандарті командувача. Зазначається, що зображення емблеми може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу військових, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці військових частин, на транспортних і спеціальних засобах, будинках і спорудах Сил спецоперацій.

Також повідомляється, що прапор Сил спецоперацій може встановлюватися в кабінетах командирів військових частин Сил спецоперацій, на будинках і спорудах ССО, а також використовуватися під час проведення офіційних заходів і урочистих церемоній. Крім того, зображення прапора ССО може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу військових, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці військових частин ССО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у березні 2018 року Порошенко затвердив таємне положення про Сили спеціальних операцій.

Як писало РБК-Україна, влітку 2016 року Порошенко підписав закон про Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Відповідний закон визначає правовий статус та застосування ССО самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних сил для оборони України.