ВРП підготувала подання Порошенку про призначення суддів Верховного суду

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Розгляд внесення подання на деяких кандидатів було відкладено

Вища рада правосуддя 9–20 березня 2019 року розглянула матеріали щодо внесення президентові України подання про призначення суддів до Верховного суду за рекомендаціями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВРП.

Зокрема, Вища рада правосуддя ухвалила внести президентові України подання про призначення на посади суддів:

до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду: Бурлакова Сергія Юрійовича, Воробйової Ірини Анатоліївни, Грушицького Андрія Ігоровича, Гулейкова Ігоря Юрійовича, Дундар Ірини Олександрівни, Жданової Валентини Сергіївни, Зайцева Андрія Юрійовича, Ігнатенка Вадима Миколайовича, Калараша Андрія Андрійовича, Коротенка Євгена Васильовича, Кривцової Ганни Василівни, Литвиненко Ірини Вікторівни, Лідовця Руслана Анатолійовича, Осіяна Олексія Миколайовича, Петрова Євгена Вікторовича, Русинчука Миколи Миколайовича, Сакари Наталії Юріївни, Сердюка Валентина Васильовича, Тітова Максима Юрійовича, Шиповича Владислава Володимировича, Яремка Василя Васильовича;

до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: Багай Надії Онуфріївни, Банаська Олександра Олександровича, Бенедисюка Ігоря Михайловича, Васьковського Олега Вікторовича, Власова Юрія Леонідовича, Волковицької Наталі Олександрівни, Губенко Надії Михайлівни, Зуєва Віталія Анатолійовича, Колос Ірини Борисівни, Кондратової Ірини Дмитрівни, Кролевець Ольги Анатоліївни, Малашенкової Тетяни Михайлівни, Огородніка Костянтина Михайловича, Случа Олексія Васильовича;

до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду: Анісімова Германа Миколайовича, Бородія Василя Миколайовича, Булейко Ольги Леонідівни, Єленіної Жанни Миколаївни, Єремейчука Сергія Володимировича, Іваненка Ігоря Володимировича, Ковтуновича Миколи Івановича, Крет Галини Романівни, Луганського Юрія Миколайовича, Святської Олени Володимирівни, Фоміна Сергія Борисовича, Чистика Андрія Олеговича;

до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду: Білак Мирослави Вікторівни, Блажівської Наталії Євгенівни, Гусака Миколи Борисовича, Дашутіна Ігоря Володимировича, Єзерова Альберта Анатолійовича, Єресько Людмили Олександрівни, Желєзного Ігоря Вікторовича, Жука Андрія Володимировича, Загороднюка Андрія Григоровича, Калашнікової Олени Володимирівни, Кашпур Ольги Валеріївни, Мартинюк Наталії Миколаївни, Мельник-Томенко Жанни Миколаївни, Радишевської Олесі Ростиславівни, Рибачука Андрія Івановича, Соколова Володимира Миколайовича, Тацій Лариси Василівни, Усенко Євгенії Андріївни, Чиркіна Сергія Миколайовича, Шевцової Наталії Володимирівни, Шишова Олега Олексійовича, Яковенка Миколи Миколайовича.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у внесенні подання Президентові України про призначення Пархоменка Павла Івановича на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Щодо деяких кандидатів на посади суддів Верховного суду Вища рада правосуддя відклала розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя направила президентові України Петру Порошенку подання на призначення 35 кандидатів до Вищого антикорупційного суду.