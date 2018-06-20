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Порошенко призначив Петра Литвина послом у Вірменії

НовиниПолітика    20.06.2018 - 10:07
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Ім'я Литвина фігурувало в розслідуванні Іловайської трагедії

Новим послом України у Вірменії призначено Петра Литвина. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко.

"Призначити Литвина Петра Михайловича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Вірменія", - йдеться в указі.

Відзначимо, за даними ЗМІ, мова йде про колишнього українського воєначальника, генерал-лейтенанта Петра Литвина, який доводиться братом нардепу Володимиру Литвину, і в 2014 році обіймав посаду командувача військами сектора "Д" в ході бойових дій на Донбасі. Його ім'я фігурувало в розслідуванні Іловайської трагедії.

Нагадаємо, за станом на початок року Україна не мала послів в 17 країнах світу.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, посол, Армения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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