Порошенко призначив п’ять нових членів НКРЕКП

Порошенко підписав відповідні укази про призначення п’ятьох членів НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зазначається, що Порошенко підписав відповідні укази про призначення п’ятьох членів НКРЕКП.

"Впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків", - підкреслив президент.

Він додав, що це є дуже важливим процесом імплементації закону про національного регулятора в сфері енергетики і комунальних послуг. Порошенко також підкреслив, що робота НКРЕКП має бути прозорою і зрозумілою для громадян, "піклуватись про прозоре формування тарифів".

Фото: засідання щодо НКРЕКП (president.gov.ua)

Порошенко нагадав, що для відбору нових членів НКРЕКП президентом, парламентом і урядом була сформована комісія, яка провела 50 кандидатів і відібрала з них за прозорою системою оцінки 10 кандидатів, які були подані президенту для призначення.

Нагадаємо, Петро Порошенко нещодавно звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.