Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко призначив п’ять нових членів НКРЕКП

НовиниПолітика    30.05.2018 - 18:40
Фото: Петро Порошенко на засіданні щодо НКРЕКП (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко на засіданні щодо НКРЕКП (president.gov.ua)

Порошенко підписав відповідні укази про призначення п’ятьох членів НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зазначається, що Порошенко підписав відповідні укази про призначення п’ятьох членів НКРЕКП.

"Впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна  комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків", - підкреслив президент.

Він додав, що це є дуже важливим процесом імплементації закону про національного регулятора в сфері енергетики і комунальних  послуг. Порошенко також підкреслив, що робота НКРЕКП має бути прозорою і зрозумілою для громадян, "піклуватись про прозоре формування тарифів".

 

Фото: засідання щодо НКРЕКП (president.gov.ua)

Порошенко нагадав, що для відбору нових членів НКРЕКП президентом, парламентом і урядом була сформована комісія, яка провела 50 кандидатів і відібрала з них за прозорою системою оцінки 10 кандидатів, які були подані президенту для призначення.

Нагадаємо, Петро Порошенко нещодавно звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Вовк звільнений з посади голови НКРЕКП Робота комісії з відбору нових членів НКРЕКП є прикладом для всіх держструктур, - експерт
Теги публікації: НКРЭКУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top