У Порошенка наполягають на скороченні розриву з Зеленським

Дослідження команди чинного президента України Петра Порошенка говорять про скорочення розриву в соціології з Володимиром Зеленським перед другим туром. Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

За його словами, оприлюднена тиждень тому соціологія не викликає оптимізм в штабі Порошенка.

"Внутрішні дослідження, які ми маємо, вони говорять про те, що розрив скорочується, що Зеленський знижується, а ми зростаємо. Але щоб не розслаблювати наших прихильників, повинен сказати, що розрив все ще великий і треба докласти багато зусиль, щоб його подолати", - зазначив Медведєв.

Нагадаємо, згідно з найсвіжішими даними КМІС, розрив між Зеленським і Порошенком збільшився. Зокрема, за Зеленського планують проголосувати 48,4% респондентів, в той час як за Порошенка мають намір віддати голоси 17,0% опитаних.

Крім того, за даними опитування, Зеленський у другому турі отримає голоси виборців лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко та представника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка.