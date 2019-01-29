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У президента спрогнозували, чи підтримає Рада зміни до Конституції щодо євроінтеграції

Новини » Політика    29.01.2019 - 18:51
У президента спрогнозували, чи підтримає Рада зміни до Конституції щодо євроінтеграції
Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Луценко розповіла, хто в Раді може опиратись змінам до Конституції

Внесення змін до Конституції України в частині закріплення курсу до НАТО та ЄС не матиме спротиву у парламенті. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила представник президента у парламенті Ірина Луценко після форуму "Від Крут до Брюсселю. Йдемо своїм шляхом".

За її словами, у Раді знайдеться понад 300 голосів за зміни до Конституції.

"Опозиційний блок" буде звичайно опиратись. Але більшість голосів ми будемо мати. Я думаю, що понад 300 голосів ми будемо мати", - повідомила Луценко.

Представник президента також зазначила, що більшість кандидатів на пост глави держави також підтримують курс України до вступу в ЄС та НАТО.

"Усі кандидати, окрім "Опозиційного блоку" і явно проросійських, говорять про те, що наш рух і наш напрямок тільки в ЄС і НАТО. Не буде в цьому спротиву. Я думаю, що підтримка змін до Конституції буде велика", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні глава держави Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу в 2024 році.

Як писало РБК-Україна раніше, ключовим меседжем виборчої кампанії Порошенко буде вступ України до Євросоюзу та НАТО.

Додамо, правовий комітет ВР рекомендує парламенту закріпити в Конституції зовнішньополітичний курс на вступ в НАТО і ЄС.

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Новини України ЕвросоюзНАТОКонституцияІрина Луценко
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