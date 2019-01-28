У Порошенка не мають наміру використовувати церковну тему у виборчій кампанії

Джерела повідомили, що "томос-тур" спеціально завершили до висунення Порошенка

В команде действующего президента Петра Порошенко не намерены использовать церковную тему в избирательной кампании. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок".

Отметим, пока потенциальные кандидаты в президенты после новогодних праздников устраивали съезды и подавали документы в ЦИК, Порошенко ездил по стране вместе с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием и почетным патриархом Филаретом, представляя томос об автокефалии.

В то же время в президентской команде отмечают, что не намерены эксплуатировать церковную тему непосредственно в ходе избирательной кампании, а завершить "томос-тур" планировали до выдвижения Порошенко кандидатом в президенты.

"Мы рискуем получить обратный эффект, как только он вступает в статус кандидата, с выдвижением тему с томосом мы сворачиваем", - объясняет один из источников РБК-Украина в штабе Порошенко.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что выдвижение Порошенко кандидатом на выборы состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве.

Отметим, ранее также сообщалось, что в Администрации президента ведут переговоры с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком о поддержке Порошенко на выборах.