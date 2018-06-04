Порошенко сподівається на підтримку Іспанії в питанні звільнення українських політв'язнів

Порошенко прибув з офіційним візитом до Іспанії

Президент України Петро Порошенко зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI. Про це йдеться на сайті президента України.

"Порошенко ознайомив короля Іспанії з розвитком ситуації в тимчасово окупованих Донбасі і Криму. Глава української держави висловив сподівання на сприяння іспанської сторони звільненню українських заручників і політичних в'язнів, які незаконно утримуються в Росії", - йдеться в звіті.

Наголошується, що український президент ознайомив короля Феліпе VI з нинішнім станом справ у тимчасово окупованих Донбасі і Криму.

Під час зустрічі глави держав обговорили внесок української громади в розвиток Іспанії, а також питання забезпечення прав і культурно-освітніх потреб її членів. Зараз в Іспанії чисельність української громади перевищує 100 тис. чоловік.

Зустріч відбулася під час офіційного візиту Порошенка до Іспанії.

Нагадаємо, новий прем'ер-міністр Іспанії Санчес приніс присягу.