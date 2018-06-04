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Интервью

Порошенко надеется на поддержку Испании в вопросе освобождения украинских политзаключенных

НовостиПолитика    04.06.2018 - 23:30
Фото: Петр Порошенко и Фелипе VI (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Фелипе VI (president.gov.ua)

Порошенко прибыл с официальным визитом в Испанию

Президент Украины Петр Порошенко встретился с королем Испании Фелипе VI. Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Порошенко ознакомил короля Испании с развитием ситуации в временно оккупированных Донбассе и Крыму. Глава украинского государства выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в России", - говорится в отчете.

Отмечается, что украинский президент ознакомил короля Фелипе VI с нынешним положением дел во временно оккупированных Донбассе и Крыму.

Во время встречи главы государств обсудили вклад украинской общины в развитие Испании, а также вопросы обеспечения прав и культурно-образовательных потребностей ее членов. Сейчас в Испании численность украинской общины превышает 100 тыс. человек.

Встреча произошла во время официального визита Порошенка в Испанию.

Напомним, новый премьер-министр Испании Санчес принес присягу.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Испания, визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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